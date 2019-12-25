Где в новогоднюю ночь смотреть фейерверки

Их запустят в 20 парках города и еще на 13 площадках

В среду появился список адресов, по которым в новогоднюю ночь можно будет посмотреть фейерверк. Найти его можно на официальном сайте мэра столицы.

В 20 парках и на 13 городских площадках москвичи и гости города смогут полюбоваться золотыми хризантемами, искрящимися веерами и кометами, пионами и пальмами, серебристыми волнами и цветами сакуры.

Самое красочное пиротехническое шоу организуют в Таганском и Измайловском парках. Небо озарят более 7 тысяч залпов. Шоу начнется в час ночи, именно к этому времени Новый год наступит на территории всей страны.

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