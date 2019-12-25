В Московском зоопарке появился на свет редкий орангутан

В природе они обитают только на острове Суматра

В Московском зоопарке в семье редких суматранских орангутанов родился долгожданный детёныш, сообщает "ТВ Центр".

Молодая самка Чави не отпускает сына, бережно прижимает его к груди, постоянно осматривает. Да малыш и сам не рвётся исследовать окружающий мир: на руках мамы чувствует себя в полной безопасности. Питается только материнским молоком, но скоро начнёт пробовать фрукты, овощи и злаки.

Другие члены семьи - папа и бабушка - к новорождённому пока не подходят, чтобы не напугать. Впрочем, наблюдая, как нежно общаются и играют мама с сыном, становится ясно: им и вдвоём прекрасно.

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