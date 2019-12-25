"Это яд": новогодние деликатесы смертельны для домашних питомцев

Россиян предупредили об опасности праздничных блюд

Деликатесы с новогоднего стола могут серьезно подорвать здоровье домашних питомцев. Некоторые из кушаний для четвероногих членов семьи – настоящий яд, предупредила ветеринарный врач Ангелина Сиротина.

Врач отметила, что серьезным ударом для печени и поджелудочной железы станут, к примеру, майонез, горчица и кетчуп. А сладости – в том числе и виноград – могут подействовать на питомца как яд.

"Даже для человека пищевая нагрузка в праздничные дни достаточно ощутима. А для животных, которые вообще не привыкли к жирным, острым, жареным продуктам, это может быть токсично и опасно", - заявила ветеринар в эфире радио Sputnik.

Опасно испытание новогодними праздниками и для нервной системы друзей человека. Чтобы животное не чувствовало себя обделенным, врач советует учитывать и его интересы при приготовлении блюд. Сиротина рекомендует отложить небольшое количество простой нежирной еды – к примеру, отварного мяса или яиц.

Если же другу все же удалось что-то стащить со стола, надо попотчевать его сорбентами. Для этой цели подойдет, к примеру, активированный уголь.

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