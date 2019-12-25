Шуфутинский показал фото 17-летнего внука-рэпера, живущего в США

Парень хочет прославиться

71-летний певец Михаил Шуфутинский представил российской публике своего внука Ноя, который живет с родителями в США и читает рэп.

"Он живет в Филадельфии. Его новый трек "Diaspora" стал популярным в Израиле", - написал Шуфутинский в Instagram, выложив фото внука.

Заслуженный артист России также дал ссылку на страницу Ноя в соцсети, после чего многие россияне познакомились с творчеством начинающего рэпера и оценили его внешность.

- Еееее. Красава, Ной, - написал певец Денис Клявер.

- А он неплох, читает отлично.

- Я в шоке. У вас, оказывается, такой прикольный и талантливый внук! Читает классно, я полчаса на его странице висела.

- Стильный внук. Прям как его дед.

- Я бы вышла за него замуж.

У Михаила Шуфутинского есть два сына от супруги, которая умерла в 2015 году. Старший сын Дэвид живет в Москве и работает в музыкальной сфере. Младший сын Антон обосновался в США, где преподает в университете. Он женат на американке. Всего у Шуфутинского-старшего пять внуков и две внучки.

Кстати, сейчас шансонье отдыхает на Мальдивах. Он наслаждается солнцем и теплой водой. Несмотря на все прелести курорта, артист уже соскучился по дому. Новый год он намерен встречать в Москве.

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