Песков поспорил с Лукашенко о раздорожье

Белорусский президент захотел отвернуться от России

Кремль не считает, что Россия и Белоруссия находятся на этапе "раздорожья". Переговоры лидеров двух стран свидетельствуют об обратном. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление Александра Лукашенко о том, что после многих лет переговоров Россия и Белоруссия находятся на "раздорожье".

По словам представителя Кремля, Москва и Минск обсуждают очень предметные вопросы, а правительства обеих стран проделали титаническую работу по согласованию дорожных карт для интеграции и укрепления Союзного государства. Несогласованные вопросы остаются, но они не свидетельствуют о кризисной ситуации.

"Ясно, что уровень интеграции сейчас уже настолько высок и страны настолько тесно связаны друг с другом, что какие-то шероховатости, конечно неизбежны. Есть и будут оставаться, но общий фон это не портит", - приводит слова Дмитрия Пескова агентство "Интерфакс".

Он отметил, что несогласованными остаются вопросы нефти и газа. При нынешнем уровне интеграции России и Белоруссии говорить об одинаковых условиях для потребления энергоресурсов невозможно.

Накануне Александр Лукашенко заявил, что Минск может найти альтернативу российской нефти, если с Москвой не удастся договориться. В качестве варианта белорусский президент рассматривает реверс американкой или саудовской нефти через Польшу.

"Давайте цены ваши - мы будем платить. Но если российский рынок нефти и газа уйдет куда-то - вы не обижайтесь. Я буду искать альтернативу, я ее все равно будут искать, я этого не скрываю от руководства России", - пригрозил Лукашенко.

В ответ на это Дмитрий Песков заметил, что Белоруссия вольна искать любые источники нефти, выгоднее предложения России. Он отказался считать высказывания Лукашенко недружественными.

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