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Украина завела дело на поезд Санкт-Петербург - Крым

13:39
  • среда
  • 25 декабря 2019

Дело завела так называемая "прокуратура Крыма"

"Незаконное пересечение границы" - под такую статью подвела поезд Санкт-Петербург – Севастополь так называемая прокуратура Автономной республики Крым. Это первый пассажирский состав, который проехал первым по Крымскому мосту.
Первый пассажирский поезд пересек Крымский мост (видео)

Прокуратура Крыма входит в состав генпрокуратуры Украины. По данным пресс-службы украинского ведомства, документы о начале уголовного производства внесены в Единый реестр досудебных расследований 25 декабря. Основанием для возбуждения дела стало обращение представительства президента Незалежной. Там считают, что действия России "нарушают государственный суверенитет и территориальную целостность" страны.

Владимир Путин открыл железнодорожное сообщение по Крымскому мосту 23 декабря. Президент России проехал по переправе через Керченский пролив в кабине машиниста. А в ночь на 25 декабря по мосту прошел первый состав с пассажирами, направлявшийся из Санкт-Петербурга в Севастополь, напоминает ТАСС.

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