ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин открыл мост через Кожуховский затон

14:03
  • среда
  • 25 декабря 2019

Он улучшит транспортную доступность района

Сергей Собянин в среду открыл движение по новому автомобильному мосту через Кожуховский затон, связывающему Нагатинскую пойму с Печатниками и Южнопортовым районом.

Открытие моста позволило создать новую поперечную связь на юге Москвы между районами Нагатинский Затон, Печатники и Южнопортовый, а также обеспечить более комфортный подвоз пассажиров к станциям метро "Технопарк" и "Кожуховская".

После открытия мэр Москвы осмотрел тематический парк развлечений "Остров Мечты".

"Крупнейший в Европе крытый парк развлечений "Остров Мечты" построен. Сейчас идут финишные работы по наладке и испытаниям оборудования. Для посетителей "Остров мечты" откроется через несколько месяцев", - сказал Собянин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Автомобильное движение на мосту через Кожуховский затон на юго-востоке Москвы
Автомобильное движение на мосту через Кожуховский затон на юго-востоке Москвы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.