Собянин открыл мост через Кожуховский затон

Он улучшит транспортную доступность района

Сергей Собянин в среду открыл движение по новому автомобильному мосту через Кожуховский затон, связывающему Нагатинскую пойму с Печатниками и Южнопортовым районом.

Открытие моста позволило создать новую поперечную связь на юге Москвы между районами Нагатинский Затон, Печатники и Южнопортовый, а также обеспечить более комфортный подвоз пассажиров к станциям метро "Технопарк" и "Кожуховская".

После открытия мэр Москвы осмотрел тематический парк развлечений "Остров Мечты".

"Крупнейший в Европе крытый парк развлечений "Остров Мечты" построен. Сейчас идут финишные работы по наладке и испытаниям оборудования. Для посетителей "Остров мечты" откроется через несколько месяцев", - сказал Собянин.

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