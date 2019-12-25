"Вечно ставили двойки": школьник набросился с молотком на свою учительницу

Женщину госпитализировали с черепно-мозговой травмой

Девятиклассник напал с молотком на свою учительницу и по совместительству классного руководителя в Екатеринбурге.

Инцидент произошел утром 25 декабря. Подросток подкараулил 54-летнюю женщину на улице по пути в школу. Он избил ее молотком, а после спокойно отправился на занятия. Пострадавшую госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Ее осмотрели медики и отпустили домой, пишет "Газета.Ru". Нападавший задержан.

По предварительной информации, на преступление мальчика толкнули плохие оценки по предмету преподавателя. Источник kp.ru ("Комсомольской правды") утверждает, что школьнику постоянно ставили неудовлетворительные оценки из-за чего его не допустили к сдаче ОГЭ.

"Возможно, он сделал это из-за плохих оценок. Ему вечно ставили двойки, а учительница грозилась не допустить его к ОГЭ", - рассказал одноклассник мальчика.

Замечаний на ребенка никогда не поступало, ни на каком учете он не состоял. Одноклассники рассказали, что мальчик был тихим и скрытным ребенком, практически ни с кем не общался.

"Подросток обучается в школе с первого класса, ранее на учете в ПДН не стоял. В чем-то неблаговидном замечен не был. Воспитывается в неполной семье мамой и бабушкой", - рассказала агентству URA.RU старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

МВД по региону начало проверку, материалы будут переданы в региональное управление Следственного комитета по подследственности, так как школьник является несовершеннолетним. Также обстоятельства нападения выясняет прокуратура Кировского района.

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