Умерла автор хита из сериала "Друзья"

Остановка сердца стала причиной смерти режиссера Алли Уиллис. Автору главной темы к комедийному сериалу "Друзья" было 72 года. Как сообщает издание Variety, Уиллис скончалась вечером 24 декабря.

Наибольшую известность Алли Уиллис получила как автор композиции "I’ll be there for you". Первоначально главная тема сериала "Друзья" длилась всего одну минуту. Однако музыканты из группы The Rembrandts взяли популярную мелодию и представили полную версию песни.

Алли Уиллис сотрудничала со знаменитым коллективом Earth, Wind & Fire. С ними она выпустила, в частности, такие хиты, как "Boogie wonderland", "September" и "In the stone". Режиссер и композитор была двукратным лауреатом премии "Грэмми". Она удостоилась признания за работу над мюзиклом "Цветы лиловые полей" и музыкой к фильму "Полицейский из Беверли-Хиллз", в котором играл Эдди Мерфи.

В 2018 году Уиллис ввели в Зал Славы авторов песен. Пресса называла ее "королевой китча, которая заставила петь весь мир".

