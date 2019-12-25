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Путин недоволен темпами роста экономики

14:44
  • среда
  • 25 декабря 2019

Цель работы – улучшение жизни граждан

Владимир Путин оценил работу правительства в уходящем году. Президент России 25 декабря провел традиционную встречу с кабинетом министров перед Новым годом.

Российский лидер в целом итогами работы кабмина доволен. По словам Путина, правительству удалось создать хорошую макроэкономическую базу развития.

"В нашей новейшей истории ничего подобного не было. Правительство вместе с Центральным банком вышло на минимальный уровень инфляции, который колеблется уже около 3%", - сказал президент на встрече с министрами.

В то же время, очевидно, что достигнутых темпов роста недостаточно. Владимир Путин подчеркнул: нужно сделать все, чтобы эти темпы увеличить, улучшить структуру и качество экономики. Президент напомнил, что именно этому посвящены национальные проекты. Путин отметил, что нацпроекты – не самоцель. Главная цель - это улучшение жизни россиян, приводит слова российского лидера "Интерфакс".

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