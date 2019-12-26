Grumpy Cat и Сo: 7 любимцев интернета, которые ушли безвозвратно в 2019 году

Их узнавали во всем мире

Сердитая кошка Grumpy Cat

14 мая умерла одна из самых знаменитых кошек планеты - Grumpy Cat ("сердитая кошка"), усатой было всего 8 лет. Ее подкосила инфекция мочевыводящих путей, которая дала тяжелые осложнения. Ветеринары не смогли ей помочь.

Котенок по кличке Соус Тардар - это настоящее имя Grumpy Cat – появился на свет в 2012 году с врожденной карликовостью и неправильным прикусом. Именно эти недостатки сделали кошку популярной на весь мир: она успела стать героиней мемов, комиксов, видеоигр и сняться в рекламе. Grumpy Cat навсегда вошла в историю и забыть ее суровую мордочку невозможно.

Кошка с языком Лил Баб

Не дожила до девяти лет знаменитая "дразнящаяся кошечка" – Лил Баб. Она покорила пользователей интернета милым высунутым язычком.

Однако причина забавного вида Лил Баб печальна: животное страдало редким заболеванием костей, у нее отсутствовали зубы и из-за этого все время выпадал язык.

Лил Баб умерла 1 декабря именно от этого недуга. Но, несмотря на уход в мир иной, кошка оставила заметный след в генетических и биологических исследованиях, благодаря ей был создан первый национальный фонд для домашних животных с особыми потребностями.

Плюшевый шпиц по кличке Бу

В 2019 году мир потерял самого милого пса на планете - померанского шпица по кличке Бу.

Возможно, Бу мог бы прожить более долгую жизнь, но год назад умер его старший брат и лучший друг шпиц Бадди. Малыш очень тосковал по товарищу, тогда же хозяева заметили ухудшение его самочувствия и непрекращающуюся меланхолию. Вскоре у Бу начались проблемы с сердцем, в результате которых шпиц не проснулся утром 19 января.

У Бу было 16 миллионов подписчиков в Facebook и полмиллиона в Instagram, он неоднократно появлялся в различных американских ТВ-шоу и стал главным героем книги "Бу - жизнь самой очаровательной собаки в мире".

Реактивный енот Орео

7 февраля после скоротечной болезни умер енот по кличке Мистер Орео — прообраз Ракеты из фильмов "Стражи Галактики".

Орео за свою короткую жизнь прошел весь путь "из нищеты в люди". Детство енот провел в одном из уличных мусорных баков. Затем его нашли зоозащитники и определили в заповедник. В кино Орео попал из-за счастливого стечения обстоятельств – он оказался единственным ручным енотом, который находился неподалеку от места съемок "Стражей Галактики".

Енот сопровождал актеров фильма на ковровых дорожках, позировал в качестве модели для обложки книги о дикой природе, участвовал в телешоу. Но не долго - животное погубила болезнь. Однако уже в апреле он "воскрес" в фильме "Мстители. Финал" в виде цифровой графики.

Еж-путешественник Поки

В марте 2019 года еж по кличке Поки совершил свое последнее земное путешествие. Малышу было всего 3,5 года, хотя в неволе ежи живут до 10 лет.

Поки прославила его хозяйка Лита из Норвегии. Она брала питомца во все свои поездки и фотографировала его на фоне красивых пейзажей.

После операции на зубы у ежика развилась инфекция, которую вовремя не смогли обнаружить, поскольку она никак себя не проявляла. А когда Поки начал слабеть, было уже слишком поздно.

Смелый козел Тимур

За судьбой козла Тимура и тигра Амура из Приморского сафари-парка следила вся страна на протяжении четырех лет.

Эта история началась в 2015 году. Тогда Тимура бросили хищнику на съедение, но никто не подозревал, что животные подружатся. Зоологи объяснили это нетипичное явление тем, что дерзкий козел не считал себя жертвой.

Однако в мире и согласии они прожили недолго: в январе 2016 года Амур напал на Тимура после того, как тот попытался боднуть его. После этого инцидента животных рассадили по разным вольерам. В 2017 году Тимур устроил свою личную жизнь и связался с козой по имени Меркель, спустя время у пары родился козленок.

8 ноября Меркель овдовела, а козленок остался сиротой. Тимур умер после продолжительной болезни, спровоцированной дракой с лучшим другом.

Самая умная собака Чейзер

29 июля в США ушла из жизни самая умная собака в мире - ордер-колли по кличке Чейзер. Это единственное животное в нашем рейтинге, которое умерло от естественных причин – от старости.

Ее хозяин, бывший психиатр Джон Пилли, разработал уникальную методику, по которой дрессировал Чейзер 4-5 часов ежедневно. Мужчина показывал собаке различные предметы, произносил их названия около 40 раз, а затем просил найти их.

В результате Чейзер научилась понимать 1022 слова, различать имена собственные и нарицательные. Достижения собаки и ее хозяина приоткрыли дверь в область "неизведанных когнитивных функций животных".

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