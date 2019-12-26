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Grumpy Cat и Сo: 7 любимцев интернета, которые ушли безвозвратно в 2019 году

10:11
  • четверг
  • 26 декабря 2019

Их узнавали во всем мире

Сердитая кошка Grumpy Cat

14 мая умерла одна из самых знаменитых кошек планеты - Grumpy Cat ("сердитая кошка"), усатой было всего 8 лет. Ее подкосила инфекция мочевыводящих путей, которая дала тяжелые осложнения. Ветеринары не смогли ей помочь.

Котенок по кличке Соус Тардар - это настоящее имя Grumpy Cat – появился на свет в 2012 году с врожденной карликовостью и неправильным прикусом. Именно эти недостатки сделали кошку популярной на весь мир: она успела стать героиней мемов, комиксов, видеоигр и сняться в рекламе. Grumpy Cat навсегда вошла в историю и забыть ее суровую мордочку невозможно.

 

Кошка с языком Лил Баб

Не дожила до девяти лет знаменитая "дразнящаяся кошечка" – Лил Баб. Она покорила пользователей интернета милым высунутым язычком.

Однако причина забавного вида Лил Баб печальна: животное страдало редким заболеванием костей, у нее отсутствовали зубы и из-за этого все время выпадал язык.

Лил Баб умерла 1 декабря именно от этого недуга. Но, несмотря на уход в мир иной, кошка оставила заметный след в генетических и биологических исследованиях, благодаря ей был создан первый национальный фонд для домашних животных с особыми потребностями.

 

Плюшевый шпиц по кличке Бу

В 2019 году мир потерял самого милого пса на планете - померанского шпица по кличке Бу.

Возможно, Бу мог бы прожить более долгую жизнь, но год назад умер его старший брат и лучший друг шпиц Бадди. Малыш очень тосковал по товарищу, тогда же хозяева заметили ухудшение его самочувствия и непрекращающуюся меланхолию. Вскоре у Бу начались проблемы с сердцем, в результате которых шпиц не проснулся утром 19 января.

У Бу было 16 миллионов подписчиков в Facebook и полмиллиона в Instagram, он неоднократно появлялся в различных американских ТВ-шоу и стал главным героем книги "Бу - жизнь самой очаровательной собаки в мире".

 

Реактивный енот Орео

7 февраля после скоротечной болезни умер енот по кличке Мистер Орео — прообраз Ракеты из фильмов "Стражи Галактики".

Орео за свою короткую жизнь прошел весь путь "из нищеты в люди". Детство енот провел в одном из уличных мусорных баков. Затем его нашли зоозащитники и определили в заповедник. В кино Орео попал из-за счастливого стечения обстоятельств – он оказался единственным ручным енотом, который находился неподалеку от места съемок "Стражей Галактики".

Енот сопровождал актеров фильма на ковровых дорожках, позировал в качестве модели для обложки книги о дикой природе, участвовал в телешоу. Но не долго - животное погубила болезнь. Однако уже в апреле он "воскрес" в фильме "Мстители. Финал" в виде цифровой графики.

 

Еж-путешественник Поки

В марте 2019 года еж по кличке Поки совершил свое последнее земное путешествие. Малышу было всего 3,5 года, хотя в неволе ежи живут до 10 лет.

Поки прославила его хозяйка Лита из Норвегии. Она брала питомца во все свои поездки и фотографировала его на фоне красивых пейзажей.

После операции на зубы у ежика развилась инфекция, которую вовремя не смогли обнаружить, поскольку она никак себя не проявляла. А когда Поки начал слабеть, было уже слишком поздно.

 

Смелый козел Тимур

За судьбой козла Тимура и тигра Амура из Приморского сафари-парка следила вся страна на протяжении четырех лет.

Эта история началась в 2015 году. Тогда Тимура бросили хищнику на съедение, но никто не подозревал, что животные подружатся. Зоологи объяснили это нетипичное явление тем, что дерзкий козел не считал себя жертвой.

Однако в мире и согласии они прожили недолго: в январе 2016 года Амур напал на Тимура после того, как тот попытался боднуть его. После этого инцидента животных рассадили по разным вольерам. В 2017 году Тимур устроил свою личную жизнь и связался с козой по имени Меркель, спустя время у пары родился козленок.

8 ноября Меркель овдовела, а козленок остался сиротой. Тимур умер после продолжительной болезни, спровоцированной дракой с лучшим другом.

 

Самая умная собака Чейзер

29 июля в США ушла из жизни самая умная собака в мире - ордер-колли по кличке Чейзер. Это единственное животное в нашем рейтинге, которое умерло от естественных причин – от старости.

Ее хозяин, бывший психиатр Джон Пилли, разработал уникальную методику, по которой дрессировал Чейзер 4-5 часов ежедневно. Мужчина показывал собаке различные предметы, произносил их названия около 40 раз, а затем просил найти их.

В результате Чейзер научилась понимать 1022 слова, различать имена собственные и нарицательные. Достижения собаки и ее хозяина приоткрыли дверь в область "неизведанных когнитивных функций животных".

 

 

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Кошка Grumpy Cat в Вашингтоне
Кошка Grumpy Cat в Вашингтоне
Кошка Grumpy Cat
Кошка Grumpy Cat
Шпиц по кличке Бу
Шпиц по кличке Бу
Козёл Тимур
Козёл Тимур
Самая умная собака Чейзер
Самая умная собака Чейзер
Кошка Grumpy Cat
Кошка Grumpy Cat
Ёжик Поки
Ёжик Поки
Кот Лил Баб
Кот Лил Баб
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Енот Ракета и Малыш Грут из фильма "Стражи галактики"
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