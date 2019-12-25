Экс-супруга Башарова вывезла ребенка из России

В скором времени уедут и ее родители

Российская актриса Екатерина Архарова отправилась вместе с четырехмесячным сыном встречать Новый год за границей.

Артистка, ее новый супруг и отец ребенка, бизнесмен Артем Илясов и маленький сынишка сменили российскую бесснежную зиму на жаркое солнце Тель-Авива. В скором времени к ним присоединятся родители Екатерины, которые помогут с ребенком.

С появлением первенца все для 44-летней актрисы отошло на второй план. Она временно отказалась от съемок и все свое свободное время посвящает сыну.

"Радуемся всему: прошли колики – чудесно, покушал, покакал – отлично. Сказал, что-то похожее на "мама" - счастье", - рассказала изданию StarHit счастливая мать.

Екатерина Архарова и Марат Башаров прожили в браке год. В 2014-м супруги со скандалом развелись: актриса обвинила мужа в домашнем насилии.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"