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Экс-супруга Башарова вывезла ребенка из России

15:17
  • среда
  • 25 декабря 2019

В скором времени уедут и ее родители

Российская актриса Екатерина Архарова отправилась вместе с четырехмесячным сыном встречать Новый год за границей.
44-летняя экс-супруга Башарова родила первенца

Артистка, ее новый супруг и отец ребенка, бизнесмен Артем Илясов и маленький сынишка сменили российскую бесснежную зиму на жаркое солнце Тель-Авива. В скором времени к ним присоединятся родители Екатерины, которые помогут с ребенком.

С появлением первенца все для 44-летней актрисы отошло на второй план. Она временно отказалась от съемок и все свое свободное время посвящает сыну.

"Радуемся всему: прошли колики – чудесно, покушал, покакал – отлично. Сказал, что-то похожее на "мама" - счастье", - рассказала изданию StarHit счастливая мать.

Екатерина Архарова и Марат Башаров прожили в браке год. В 2014-м супруги со скандалом развелись: актриса обвинила мужа в домашнем насилии.

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