Медведев пожелал Путину "немножко отдохнуть"

Премьер пригласил президента на чай

Хорошего Нового года – и, по возможности, отдыха – пожелал Владимиру Путину Дмитрий Медведев. Такими словами премьер-министр завершил традиционную встречу президента России с членами кабмина.

"Уважаемый Владимир Владимирович, я от имени правительства еще раз хотел бы вас поблагодарить за внимание к деятельности правительства… И, конечно, пользуясь этой возможностью, пожелать вам от имени правительства хорошего Нового года, ну и естественно немножко отдохнуть, если это получится", - обратился к Путину Медведев.

Премьер-министр пригласил президента от имени правительства "попить чайку".

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам, что у президента не бывает выходных. Владимир Путин будет работать даже 31 декабря. Работу главы государства Песков сравнил с доменной печью, которую невозможно потушить.

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