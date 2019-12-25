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Собянин подвел итоги года в сфере дорожного строительства

15:25
  • среда
  • 25 декабря 2019

Мэр рассказал о строительстве сложных инженерных сооружений

В ходе рабочей поездки в Нагатинскую пойму мэр Москвы Сергей Собянин подвёл итоги уходящего года в сфере дорожного строительства, сообщает "ТВ Центр".

"В этом году построено 111 километров, около двух десятков сложных инженерных сооружений, мостов, путепроводов, эстакад, тоннелей. Были построены участки таких магистралей, как Северо-Западная хорда, Северо-Восточная хорда, Южная рокада, Бесединский мост и целый ряд других объектов. В том числе и две развязки на МКАДе", - сказал Собянин.

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