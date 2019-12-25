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В России второй раз за сутки жестко сел вертолет Ми-8

15:41
  • среда
  • 25 декабря 2019

На борту находились 23 человека

Вертолет Ми-8 с 23 людьми на борту совершил жесткую посадку в Ненецком автономном округе. По предварительным данным, никто не пострадал.

Как сообщили ТАСС в МЧС по Коми, вертолет принадлежит авиакомпании "Комиавиатранс". Он совершил вынужденную посадку в 1,5 километра от буровой Северная Хаяха. Вертолет следовал по маршруту Печора - Буровые - Усинск.

Это уже вторая жесткая посадка Ми-8 за день. Ранее вертолет опрокинулся в Красноярском крае. На борту были 24 человека, в том числе три члена экипажа. Пострадали 16 человек, из них пятеро госпитализированы.

По данным представителя прокуратуры, причиной жесткой посадки могло стать попадание вертолета в снежный вихрь на взлете. Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по факту авиапроисшествия.

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