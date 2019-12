Невосполнимая утрата: кого мы потеряли в 2019 году

Люди, которые сделали этот мир лучше

В конце декабря принято подводить итоги уходящего года, вспоминать о достигнутых успехах и подсчитывать потери. ТВЦ.RU составил список знаменитостей, которые, к сожалению, ушли в 2019 году, но память о них будет жить в наших сердцах еще очень долго.

Юлия Началова

Исполнительница хита "Герой не моего романа" умерла 16 марта от заражения крови и сердечной недостаточности. Певица долгие годы страдала целым букетом болезней, в том числе подагрой и сахарным диабетом, однако ее смерть в 38 лет все равно стала шоком для всей страны. Юлия Началова воспитывала дочь Веру, блистала на сцене, много и напряженно работала - казалось, вся жизнь впереди… Звезда упокоилась на Троекуровском кладбище, и многочисленные поклонники до сих пор тяжело переживают ее смерть.

Алексей Леонов

О нем снимали фильмы, в его честь называли улицы и школы, а фантаст Артур Кларк отдал ему дань уважения в одном из своих романов. Алексей Леонов стал первым человеком, который покинул борт космического корабля и вышел в открытый космос. Через 10 лет он участвовал в первой стыковке кораблей СССР и США. В феврале 2019 года человек-легенда перенес операцию на ногах из-за диабета, после чего почти не покидал больничную палату. Он ушел из жизни 11 октября в госпитале имени Бурденко. 85-летнего космонавта, дважды ставшего Героем Советского Союза, похоронили с воинскими почестями на Федеральном военном мемориальном кладбище.

Децл

В 90-е годы слава Кирилла Толмацкого гремела на всю страну. В нулевые годы он рассорился со своим отцом-продюсером и пустился в свободное плавание. Децл перестал собирать стадионы, но по-прежнему оставался значимой фигурой в мире музыки. Рэперу было всего 35 лет, когда его сердце перестало биться. Это случилось 3 февраля на частной вечеринке в ижевском клубе. После выступления Толмацкий пожаловался на ломоту в руках и судороги, а потом у него потемнело в глазах. Врачи оказались бессильны. Легендарный музыкант, у которого остался несовершеннолетний сын, нашел свое последнее пристанище на Пятницком кладбище.

Галина Волчек

Народная артистка СССР, художественный руководитель театра "Современник" всего неделю назад отметила свой день рождения. Она принимала гостей в театре, работала с труппой, строила планы на будущее - ничто не предвещало беды. 23 декабря ее отправили в Боткинскую больницу из-за проблем с легкими. Через три дня артистки не стало. Гражданскую панихиду и похороны назначили на 29 декабря. Коллеги, родные и поклонники скорбят, вспоминая биографию выдающегося театрального деятеля. Худруком "Современника" она стала в 1972 году и с тех пор поставила более 30 спектаклей. Параллельно с режиссерской работой Волчек снималась в фильмах, среди которых "Берегись автомобиля", "Король Лир" и "Осенний марафон".

Кит Флинт

Своей популярностью британская группа The Prodigy обязана именно ему. Бешеная энергия и бьющая через край харизма Кита Флинта покорила миллионы людей по всему миру. Незадолго до смерти 49-летний музыкант, впавший в депрессию, расстался с женой и при разводе потерял особняк. Тело Флинта нашли 4 марта в его доме в графстве Эссекс. В крови солиста The Prodigy обнаружили алкоголь и запрещенные вещества. Точная причина его смерти не установлена. "Мы никогда не узнаем точно, что происходило в его сознании в тот день. Именно поэтому я оставляю вердикт открытым", - заявил следователь.

Марк Захаров

Легендарный режиссер почти полвека возглавлял московский Ленком, поставил более 40 спектаклей, вырастил несколько поколений артистов. Его фильмы стали классикой - "Тот самый Мюнхгаузен", "Обыкновенное чудо", "Формула любви"… Мастер, безгранично преданный искусству, скончался от двусторонней пневмонии 28 сентября, не дожив до своего 86-летия всего несколько дней. Захарова похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с могилами Георгия Данелии и Олега Табакова.

Жак Ширак

Блестящий дипломат и волевой политик, друг России и патриот Франции - Ширак ушел из жизни в 86 лет. За твердый характер и умение добиваться своего его прозвали Бульдозером. В политику Жак Ширак, разделявший коммунистические взгляды, пришел в 1962 году. В 1977-м его избрали мэром Парижа, а в 1995 году - французским президентом. Он находился у власти в течение двух сроков подряд - в общей сложности 12 лет.

Элина Быстрицкая

На счету народной артистки СССР более 20 ролей, но всенародную славу ей принес фильм "Тихий Дон". Волевая и чувственная Аксинья в ее исполнении запомнилась зрителям навсегда. С тех пор за Быстрицкой закрепилось звание первой красавицы Советского Союза. Ее считали образцом сильной русской женщины. Актриса свыше 60 лет проработала в Малом театре, зарекомендовав себя высочайшим профессионалом. Осенью 92-летняя Элина Быстрицкая попала в больницу в тяжелом состоянии. Ее не стало 26 апреля. Прощание со звездой прошло в Малом театре, а похороны - на Новодевичьем кладбище.

Карл Лагерфельд

"Кайзер Карл", "железный кайзер", "царь моды" - как только не называли знаменитого немецкого модельера. Но факт остается фактом - Лагерфельд оставил неизгладимый след в истории моды. Строгие костюмы, солнцезащитные очки, узкие галстуки и кожаные митенки - стиль эпатажного кутюрье остался неповторимым. За 85 лет своей жизни Карл Лагерфельд стал главой итальянского дома моды Fendi и французского Chanel, создал коллекцию для Chloé и запустил бренд Karl Lagerfeld. "Царь моды" умер 19 февраля от рака поджелудочной железы. При жизни он хотел, чтобы его пепел после кремации смешали с пеплом матери и Жака де Башера - его единственного спутника жизни, который умер от СПИДа.

Владимир Этуш

Народный артист СССР умел превратить в шедевр даже самую незначительную роль. Уморительные персонажи Этуша - Саахов в "Кавказской пленнице", Брунс из "12 стульев" или Шпак из фильма "Иван Васильевич меняет профессию" - навсегда останутся в памяти российского зрителя. Гениальный актер через всю жизнь пронес свою любовь к театру. При этом актер всегда оставался верен Театру имени Вахтангова и Щукинскому училищу, где он работал с 1945 года. Этуш скончался на 97-м году жизни в московской больнице. Причина смерти - остановка сердца. Прах артиста захоронили на Новодевичьем кладбище.

Юрий Лужков

"Крепкий хозяйственник" и опытный политик руководил Москвой 18 лет. На протяжении всей своей жизни он отличался энергичностью и решительностью, умел принимать важные решения и строить далеко идущие планы. При Лужкове в столице реконструировали МКАД, построили Третье транспортное кольцо, восстановили Храм Христа Спасителя и Казанский собор на углу Красной площади и Никольской. После окончания политической деятельности Юрий Лужков с увлечением занимался сельским хозяйством. Он скончался 10 декабря в Германии, где ему делали операцию на сердце. Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище.

Сергей Юрский

В нем удивительным образом сочетались интеллигентность и лихость. Мудрый и глубоко чувствующий, на сцене и на экране Юрский убедительно играл пройдох и авантюристов. С помощью своего природного обаяния он пробуждал сочувствие даже к отрицательным персонажам. Народный артист РСФСР снялся более чем в 40 фильмах, среди которых россиянам особенно полюбились "Человек ниоткуда", "Золотой теленок", "Любовь и голуби", "Интервенция" и "Республика ШКИД". С 1978 года и до конца жизни он работал в Театре им. Моссовета. Сергей Юрский дожил до 83 лет. 8 февраля актеру стало плохо, его сердце остановилось до приезда врачей. Артист нашел покой на Троекуровском кладбище.

Жорес Алферов

Прославленный физик внес неоценимый вклад в мировую науку. Он участвовал в создании первых транзисторов в СССР. Позднее изучал полупроводниковые гетероструктуры, без которых немыслимы светодиоды и солнечные батареи. В 2000 году Жоресу Алферову вручили Нобелевскую премию за разработку полупроводников, используемых в высокочастотных схемах и оптоэлектронике. С 1995 года ученый активно занимался общественной и политической деятельностью, став депутатом Госдумы II-VII созывов. Он скончался 1 марта на 89-м году жизни от острой сердечно-легочной недостаточности. Похоронен на Комаровском кладбище под Петербургом.

Марлен Хуциев

Классик отечественного кинематографа скончался 19 марта. Он прожил долгую жизнь - 93 года. Его лиричные картины, героями которых зачастую выступали тонкие и рефлексирующие молодые люди, стали символом оттепели. "Весна на Заречной улице", "Застава Ильича", "Июльский дождь" и другие фильмы Хуциева попали в копилку не только советского, но и мирового кинонаследия. Режиссер долгое время преподавал во ВГИКе, занимал руководящие должности в Союзе кинематографистов России, но а главное - до конца своих дней снимал фильмы. Картина "Невечерняя" о разговоре Чехова и Толстом, над которой мастер трудился 15 лет, так и не была закончена.

Крис Кельми

Композитор, певец и гитарист Александр Кельми был ветераном российского рок-н-ролла. Свой псевдоним, посвященный персонажу романа "Солярис", он начал использовать в 70-х годах, когда основал группу "Високосное лето". Позднее он входил в коллективы "Автограф" и "Рок-Ателье". В 1990 году Кельми начал сольную карьеру и за последующие 13 лет выпустил девять альбомов. Широкой публике знакомы его песни "Ночное рандеву", "Усталое такси" и "Леди Блюз". Под конец жизни музыкант стал затворником и страдал от алкоголизма. Он скончался 1 января в своем подмосковном доме: не выдержало сердце. Криса Кельми кремировали на Николо-Архангельском кладбище и, согласно его последний воле, должны были развеять прах над Атлантикой.

Мари Фредрикссон

С 2002 года солистка поп-рок-группы Roxette боролась с раком мозга. Через три года она вернулась к работе, однако недуг основательно подкосил ее здоровье. 61-летняя Мари Фредрикссон умерла 9 декабря у себя дома в Швеции. "Мир никогда не будет прежним", - сказал ее коллега по Roxette Пер Гессле. Пик популярности их группы пришелся на 80 и 90-е годы, а последний альбом Roxette вышел в 2016 году. Изменившийся мир запомнил Фредрикссон в качестве исполнительницы таких хитов, как Listen to your heart и It Must Have Been Love из саундтрека к фильму "Красотка".

Георгий Данелия

Его фильмы вошли в сокровищницу мирового кинематографа. Гениальный режиссер создавал один шедевр за другим: "Я шагаю по Москве", "Не горюй!", "Афоня", "Мимино", "Осенний марафон", "Кин-дза-дза!"… В качестве сценариста он работал над всенародно любимой комедией "Джентльмены удачи". Данелия трудился до глубокой старости. В феврале этого года 88-летний режиссер попал в больницу с воспалением легких. Смерть наступила 4 апреля в результате острой дыхательной и сердечной недостаточности. Его похоронили на Новодевичьем кладбище.

Мишель Легран

Французский музыкант умер ночью во сне 26 января. Ему было 87 лет. Легран вошел в историю как единственный композитор, получивший три "Оскара" и пять премий Grammy. Маэстро записал свыше 100 альбомов. Ему посчастливилось сотрудничать со звездами мировой величины, включая Фрэнка Синатру, Шарля Азнавура, Барбру Стрейзанд.

Вилли Токарев

До наступления своего звездного часа Токарев успел поработать котельным машинистом на танкере, курьером и таксистом. Он отличался бешеной работоспособностью и энергичностью. Шансонье жил на две страны, гастролировал по всему миру и владел собственной студией One Man Band, в которой записал около 20 альбомов. "Небоскребы", "Над Гудзоном", "Нью-йоркский таксист", "Рыбацкая" - вот краткий список самых популярных композиций Вилли Токарева, жизнь которого оборвалась 4 августа 2019 года. За месяц до смерти у него обнаружили рак простаты, причем врачи не дали ему ни единого шанса на выздоровление. Музыканта похоронили на Калитниковском кладбище в Москве.

Александра Назарова

Народная артистка, страдавшая от заболевания легких, ушла из жизни в возрасте 79 лет. Смерть наступила 20 августа от полиорганной недостаточности, при которой полностью отказывают органы и системы организма. Назарова больше полувека проработала в Театр им. Ермоловой и сыграла в 30 с лишним спектаклях. Массовый зритель полюбил артистку за игру в сериале "Моя прекрасная няня", хотя роль бабушки Виктории - отнюдь не единственная в ее золотой коллекции. Александра Назарова снялась в таких фильмах и сериалах, как "Бригада", "Кадеты", "Ночной дозор", "Софья Перовская" и "Любимая".

Алексей Булдаков

"Ну вы, блин, даете", - эта фраза, произнесенная актером в фильме "Особенности национальной охоты", стала крылатой. Роль генерала Иволгина в комедиях Александра Рогожкина прославила Булдакова на всю страну. После этого он стал народным артистом (по своему духу он всегда был народным) и сыграл в ряде популярных картин: "Антикиллер 2: Антитеррор", "Парк советского периода", "Утомленные солнцем 2: Предстояние" и так далее. Ночью 3 апреля у Алексея Булдакова оторвался тромб. Его тело перевезли в Россию из Монголии, где он на тот момент гастролировал, и похоронили на Троекуровском кладбище.

Сергей Доренко

Легендарный журналист, как любят повторять его коллеги, жил на разрыв аорты и умер от разрыва аорты. Ветеран отечественного телевидения умер 9 мая, находясь за рулем мотоцикла. В тот день неутомимый и громогласный Доренко проехал 700 километров от Москвы до Костромы и обратно. На телевидение он пришел в 1985 году, вел ведущие программы на нескольких телеканалах и дослужился до заместителя генерального директора ОРТ. После увольнения работал на радио и стал главным редактором "Говорит Москва".

Карел Готт

"Король чешской поп-музыки", "Чешский соловей", "Золотой голос из Праги" - слава Карела Готта выходила за пределы его родины. Обаятельного и сладкоголосого певца на ура принимали в Германии, Словакии, России и других странах. Он исполнял песни в том числе на русском языке. Его первый сольный альбом вышел в СССР в 1976 году. Всего же он записал 150 альбомов и 2500 композиций. В сентябре 2019 года 80-летний артист признался, что у него обнаружили лейкемию. Он ушел из жизни 1 октября.

Джед Аллан Браун

Имя американского актера, пожалуй, мало знакомо россиянам, но его роль в мыльной опере "Санта-Барбара" помнят миллионы наших граждан. Он сыграл СиСи Кэпвелла и умудрился на протяжении сотен серий изображать человека в коме. Брауна также можно увидеть в сериалах "Лесси", "Дни нашей жизни", "Беверли-Хиллз 90210". Артист скончался 9 марта на 85-м году жизни в окружении родных и близких.

