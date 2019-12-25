Опять замуж? Воеводина примерила свадебное платье

В ее глаза читается неподдельная грусть

"Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина спустя полгода после развода с экс-королем Малайзии вновь примерила свадебное платье.

Модель приняла участие в съемках и примерила пышный свадебный аутфит: расшитое цветами платье цвета слоновой кости, длинную фату и изысканные украшения.

"Вот и настал день, когда я снова надела белое платье...", - такие строки она оставила под постом в Instagram.

Образ получился очень женственным, однако поклонников насторожило печальное лицо Воеводиной. Видимо, девушка вспомнила о своей свадьбе, которая напоминала сказку: муж-король, роскошное платье, гости, дорогой банкет.

Ностальжи, или опять замуж? Первого раза не хватило?

У тебя депрессия?

Где очередной король? Что с верой на этот раз?

Оксана Воеводина и Мухаммад V поженились в 2018 году. В январе 2019 года монарх отрекся от престола, а через семь месяцев развелся с россиянкой. Экс-король Малайзии сомневается, что Воеводина родила ребенка от него. Модель заявила, что узнала о разводе из интернета и что она готова доказать отцовство Мухаммада при помощи анализа ДНК. Она потребовала от мужчины алиментов, однако тот отказался ее спонсировать.

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