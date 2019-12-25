ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Опять замуж? Воеводина примерила свадебное платье

16:07
  • среда
  • 25 декабря 2019

В ее глаза читается неподдельная грусть

"Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина спустя полгода после развода с экс-королем Малайзии вновь примерила свадебное платье.

Модель приняла участие в съемках и примерила пышный свадебный аутфит: расшитое цветами платье цвета слоновой кости, длинную фату и изысканные украшения.

"Вот и настал день, когда я снова надела белое платье...", - такие строки она оставила под постом в Instagram.

Образ получился очень женственным, однако поклонников насторожило печальное лицо Воеводиной. Видимо, девушка вспомнила о своей свадьбе, которая напоминала сказку: муж-король, роскошное платье, гости, дорогой банкет.

Ностальжи, или опять замуж? Первого раза не хватило?

У тебя депрессия?

Где очередной король? Что с верой на этот раз?

Оксана Воеводина и Мухаммад V поженились в 2018 году. В январе 2019 года монарх отрекся от престола, а через семь месяцев развелся с россиянкой. Экс-король Малайзии сомневается, что Воеводина родила ребенка от него. Модель заявила, что узнала о разводе из интернета и что она готова доказать отцовство Мухаммада при помощи анализа ДНК. Она потребовала от мужчины алиментов, однако тот отказался ее спонсировать.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Оксана Воеводина
Оксана Воеводина
Экс-король Малайзии Мухаммад V и Оксана Воеводина
Экс-король Малайзии Мухаммад V и Оксана Воеводина
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.