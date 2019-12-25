Путин придет на новогодний вечер в Большой театр

Президент в тот же день проведет заседание Госсовета

Владимир Путин примет участие в новогоднем вечере 26 декабря. Торжественное мероприятие, посвященное встрече Нового года, пройдет в Большом театре. Вниманию президента России представят балетную программу.

"Глава государства примет участие в торжественном вечере по случаю встречи нового, 2020 года. На сцене Большого театра будут представлены одноактные балеты "Кармен-сюита" и "Бриллианты", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

На вечер в Большой придут также члены правительства России, главы традиционных конфессий, лидеры политических партий, представители Госдумы и Совета Федерации.

В пресс-службе напомнили, что на тот же день намечено заседание Госсовета, которое проведет президент. На нем рассмотрят вопросы государственной аграрной политики – в частности, развития сельских территорий.

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