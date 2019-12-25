Пускающая слюни на мандарины собака умилила Сеть (видео)

Цитрусовые - ее любимое лакомство

Пользователи социальных сетей пришли в восторг от ротвейлера Аманиты из Норвегии, которая души не чает в мандаринах.

В интернете стремительно набирает популярность видеоролик, где собака терпеливо сидит перед хозяином в ожидании желанного лакомства. Пока мужчина чистил для нее фрукт, Аманита успела закапать слюнями весь пол.

"Клементин (гибрид апельсина и мандарина – прим.ред.) - ее любимое лакомство", - говорится в подписи к видео.

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