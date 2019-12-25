Путин не уверен, что россияне ощущают перемены к лучшему

Реальные перемены - ключевая задача нацпроектов

У Владимира Путина нет уверенности в том, что большинство россиян ощущают перемены к лучшему в результате реализации нацпроектов. Своими мыслями президент поделился на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Самый главный, ключевой результат, которого нам предстоит добиться, - это реальные перемены в жизни людей, перемены, которые почувствуют граждане. Не уверен, что у большинства людей есть сейчас такое ощущение", - сказал Путин.

Это, по мнению главы государства, доказывают опросы общественного мнения.

В качестве примера сфер, где не удалось достичь запланированного, Владимир Путин назвал показатели смертности. Они снижаются в целом, но по сердечнососудистым и онкологическим заболеваниям задача пока не решена. Не выполнен и план по экспорту промышленной продукции – почти на 8 миллиардов.

В то же время Путин заявил о недопустимости попыток подогнать показатели по нацпроектам до нужного уровня. Не будут власти и снижать планку.

"Некоторые сотрудники федеральных органов на местах не привыкли так работать, ну, и практики такой раньше не было. Звучат предложения скорректировать целевые показатели проектов. Стоит только первый шаг сделать - и все это вниз поедет. Заниматься ревизией целей национального развития считаю нецелесообразным", - заявил президент. Его слова приводит РИА Новости.

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