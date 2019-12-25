СМИ: Пелагея бросила молодого мужа

Хоккеиста заподозрили в измене

Фанаты заподозрили разлад в отношениях певицы Пелагеи и ее мужа, хоккеиста Ивана Телегина.

Виною тому – измена 27-летнего супруга, которого якобы его видели в обществе другой женщины, пишет интернет-портал "Дни.ру".

Поклонники, в свою очередь, заметили, что из соцсетей пары пропали все совместные фотографии, а Иван и Пелагея перестали носить обручальные кольца.

Пелагея и Иван Телегин поженились в 2016 году, а на следующий год у них родилась дочка. Ради нее артистка отказалась от участия в шоу "Голос", где она играла роль наставницы.

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