СМИ: Пелагея бросила молодого мужа

Хоккеиста заподозрили в измене
Фанаты заподозрили разлад в отношениях певицы Пелагеи и ее мужа, хоккеиста Ивана Телегина.
Виною тому – измена 27-летнего супруга, которого якобы его видели в обществе другой женщины, пишет интернет-портал "Дни.ру".
Поклонники, в свою очередь, заметили, что из соцсетей пары пропали все совместные фотографии, а Иван и Пелагея перестали носить обручальные кольца.
Пелагея и Иван Телегин поженились в 2016 году, а на следующий год у них родилась дочка. Ради нее артистка отказалась от участия в шоу "Голос", где она играла роль наставницы.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"