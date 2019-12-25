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Путин подвел первые итоги реализации нацпроектов

18:02
  • среда
  • 25 декабря 2019

Многое не сделано, но снижать планку президент не позволит

Реализацию национальных проектов обсуждали в Кремле участники заседания Совета по стратегическому развитию. Его провел Владимир Путин, передает "ТВ Центр".

Президент отметил, что национальные проекты - это уникальный инструмент, ничего подобного раньше по масштабу в России никогда не было. Сам факт их запуска говорит и о качественно возросших возможностях страны, и о том, что государство способно решать задачи принципиально нового уровня.

Сейчас, по словам Владимира Путина можно подвести первые итоги реализации нацпроектов. В частности, около миллиона российских семей с детьми получили поддержку в рамках демографического пакета мер: это выплаты на первого и последующих детей, льготная ипотека. Кроме того, реализуется масштабная ясельная программа: за два года было открыто почти 54 тысячи мест в яслях.

Однако, подчеркнул президент, не всё из запланированного удалось выполнить. Это касается показателей снижения смертности от сердечнососудистых и онкологических заболеваний. Не выполнены также задания по увеличению экспорта промышленной продукции. Но самое главное, заявил Владимир Путин, необходимо добиться реальных перемен в жизни людей.

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Заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам
Заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам
Заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам
Заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам
Заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам
Заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам
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