"Настоящий патриот": Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью Гареева

Генерал армии Махмут Гареев скончался на 97-м году жизни

Ушел из жизни президент Академии военных наук генерал армии Махмут Гареев. Ему было 96 лет.

Участник Великой Отечественной войны, он прослужил в армии более 50 лет. Боевое крещение принял в ноябре 1941 года в битве под Москвой, в 18 лет командовал батальоном. Сражался в составе Западного, 3-го Белорусского и 1-го Дальневосточного фронтов, несколько раз был ранен и контужен.

В послевоенные годы окончил с отличием и золотой медалью Военную академию имени Фрунзе и Военную академию Генштаба Вооруженных Сил СССР. Находился на различных командных и штабных должностях в Дальневосточном, Белорусском и Уральском военных округах.

Махмут Гареев - автор более 200 книг, научных работ и статей, посвященных военному делу и оборонному потенциалу страны. До конца своих дней он вел просветительскую деятельность по сохранению памяти о подвиге народов СССР в борьбе с фашизмом. Соболезнования выразил министр обороны Сергей Шойгу.



"Он был удивительным человеком, поражавшим своей неиссякаемой энергией, жизнелюбием, отзывчивостью и великодушием. Истинный офицер и настоящий патриот, преданный воинскому долгу, он всегда отдавал себя без остатка делу служения Отчизне", - заявил глава Минобороны.

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