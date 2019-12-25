"Лидеры России" присоединились к проекту "Елка желаний"

Участники благотворительной акции исполнят мечты 7,5 тысячи человек

Перед волонтерами проекта "Елка желаний" стоит грандиозная задача - в течение ближайших недель осуществить заветные мечты 7,5 тысячи человек - детей и пожилых людей с тяжелыми заболеваниями. К участию в благотворительной акции в этом году присоединились тысячи человек по всей стране, в том числе и победители проекта "Лидеры России".

"Это проект "Елка желаний"! И сегодня мы вместе с участниками конкурса "Лидеры России" - победителями, финалистами - будем исполнять желания детей", - сказал победитель первого сезона "Лидеры России" Антон Алексеев.

Миссия - выполнима. Волнительна. И приятна. Первый адрес - общежитие в Ростове-на-Дону. 13-летний Родион давно мечтал о собственном смартфоне.

- Ты теперь точно должен знать, что желания исполняются! Давай руку! С наступающим! Мечтай и никогда не переставай мечтать! Держи, теперь это твое. И еще немножко к чаю, чтобы и маме сладко было!

Мама Родиона, кажется, и сама не верила, что такое возможно. О проекте "Елка желаний" ей рассказала подруга.

"Скинула ссылку, и мы туда попали. Для него это сюрприз. Он телефон очень хотел такой, но это сюрприз! Он действительно не знал!" – рассказала мать Родиона Анна Петькова.

Проект "Мечтай со мной" родился еще в 2014 году в Татарстане. Идея была исполнять заветные мечты детей и пожилых людей с тяжелыми заболеваниями. Новые впечатления, положительные эмоции - это ведь тоже своеобразная терапия. Осенью 2018 года проект получил статус всероссийского. А "Ёлка желаний" - лишь одна из его акций. Участники конкурса "Лидеры России", сняв шарики с ёлки, узнали, чьи желания будут исполнять.

"Если у тебя есть малейшая возможность поддержать таких детей, то почему бы и нет? По крупинке коллективно к этому вопросу подойти, и мы сможем помочь многим детям", - заявил полуфиналист конкурса "Лидеры России" 2018-2019 годов Илья Бабенко.

Желания исполняют самые разные. Кому-то дарят к Новому году билеты в цирк, кому-то - велосипеды, синтезаторы, гитары. 16-летний Артём - очень увлеченный читатель.

- Вот здесь тебе десять книг. Успеешь прочитать за год? - Да, конечно.

У Артема - тяжелая посттравматическая форма эпилепсии - несколько лет назад его сбила машина. "Он ограничен в пространстве, в общении, в эмоциях. Ему нельзя смотреть телевизор. И книги - это то, что вот он нашёл для себя", - объяснила мама Артема Елена Сычева.

"Очень приятно и неожиданно, я не ожидал, что такое случится. Очень удивлён, для меня это шок", - сказал Артем Некрасов.

К вечеру участники акции добрались и до станицы Егорлыкской.

- Тот компьютер, который ты загадал, а это не просто компьютер, это игровой компьютер, который позволит тебе делать всякие интересные вещи, печатать.

Шестилетний Володя Афанасьев планирует стать ученым, в какой области - пока не определился. А для начала мечтает поскорее пойти в школу. Мама говорит, что Володя - настоящий боец. Врачи ему шансов давали мало.

"Говорили ему, что и ходить не будет, что разговаривать не будет. Но мы с мужем все для этого делаем, чтобы Вова ходил, сейчас Вова перенес на ножки операцию в апреле месяце, и сейчас вот наши первые шаги начинаются долгожданные", - говорит мать Владимира Олеся Афанасьева.

И те, кто дарит подарки тоже, кстати, не остаются без презентов. Дети дарят им в ответ - и свои рисунки, и улыбки, и отличное предновогоднее настроение.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".

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