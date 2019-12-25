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Более 400 новых объектов в Москве обеспечил теплом ЦТП МОЭК

18:28
  • среда
  • 25 декабря 2019

Подключение к теплоснабжению - одна из первостепенных задач при сдаче объектов

Центр технологических подключений МОЭК в этом году смог обеспечить теплом свыше 430 объектов в столице. А в наступающем к отоплению планируют присоединить жилые дома и социальные объекты в новом микрорайоне рядом со станцией метро "Спартак".

На северо-западе столицы рядом с метро "Спартак" "вырастает" новый микрорайон. Вторая очередь этого строительного проекта - 4 квартала жилья для двух тысяч семей. Технология монолитных каркасов, по заверению застройщика, обеспечит надежность и долговечность  новостроек. Ряд домов уже подключены и к теплоснабжению. Обеспечивает отоплением возводимые объекты в  столице специализированная компания - "Центр технологических присоединений МОЭК". Всего в новом микрорайоне к теплу будет подключено 10 жилых корпусов, а еще 4 детских сада, школа и церковь. В московском климате подключение к теплоснабжению - одна из первостепенных задач при сдаче объектов.

"В этом году ЦТП МОЭК подключил уже свыше четырехсот тридцати объектов. Из них сто семьдесят девять жилых домов, сорок пять транспортно-пересадочных узлов и станций метрополитена, девятнадцать школ и образовательных центров, восемнадцать спортивных объектов, двенадцать здравоохранительных учреждений и семь объектов культурного и социального назначения. Суммарная тепловая нагрузка подключенных объектов превысила 950 Гкал/час", - рассказала начальник отдела регламентации и контроля процесса технологических присоединений ЦТП МОЭК Наталья Банина.

В новом, 2020 году, МОЭК также планирует обеспечить теплом 13 новых станций метро, 6 транспортно-пересадочных узлов, и подключить к теплосети 70 социальных объектов, в том числе больницы и школы.

Елена Сахно, Михаил Федоров. "ТВ Центр".

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