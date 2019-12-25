Путин уволил ряд руководителей МВД, СК, ФСИН и МЧС

Своей должности лишился начальник УВД на московском метро

Президент России Владимир Путин освободил от должности ряд руководителей МВД, СК, ФСИН и МЧС и провел несколько назначений начальников в правоохранительные органы.

Соответствующий указ главы государства появился на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, Путин уволил начальника УВД на Московском метрополитене генерала-майора Николая Савченко, начальника управления кадров ФСИН полковника Александра Пирогова и прокурора Омской области Анастаса Спиридонова.

Николай Савченко был отстранен от должности после стрельбы на станции "Рязанский проспект" 18 сентября 2019 года. Тогда полицейский расстрелял своих коллег, которые пытались задержать его по подозрению в получении взятки. В результате ЧП погиб один сотрудник МВД.

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