ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин уволил ряд руководителей МВД, СК, ФСИН и МЧС

17:56
  • среда
  • 25 декабря 2019

Своей должности лишился начальник УВД на московском метро

Президент России Владимир Путин освободил от должности ряд руководителей МВД, СК, ФСИН и МЧС и провел несколько назначений начальников в правоохранительные органы.
Погиб полицейский: подробности инцидента со стрельбой в Москве

Соответствующий указ главы государства появился на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, Путин уволил начальника УВД на Московском метрополитене генерала-майора Николая Савченко, начальника управления кадров ФСИН полковника Александра Пирогова и прокурора Омской области Анастаса Спиридонова.

Николай Савченко был отстранен от должности после стрельбы на станции "Рязанский проспект" 18 сентября 2019 года. Тогда полицейский расстрелял своих коллег, которые пытались задержать его по подозрению в получении взятки. В результате ЧП погиб один сотрудник МВД.

Видео: суд в Москве арестовал стрелявшего в коллег полицейского

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Полиция на фоне Кремля
Полиция на фоне Кремля
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.