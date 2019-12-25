Москвичей предупредили о новом виде мошенничества

Аферисты пользуются невнимательностью граждан

Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы предупредил жителей столицы о новом виде финансового мошенничества.

Специалисты департамента выявили случаи, когда граждане и компании получали через "Почту России" постановления о назначении Роспотребнадзором административного наказания и требования об уплате штрафа. При этом реквизиты для оплаты в них принадлежали мошенникам.

Москвичей призывают относиться к таким рассылкам критически. Даже если в их отношении проводились контрольно-надзорные мероприятия, взыскания или иные штрафные санкции налагаются только официальным протоколом.

Тем, кто получил подобные письма, рекомендуется обратиться в управление Роспотребнадзора по Москве.

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