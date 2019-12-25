На Урале во время игры с кошкой умерла семилетняя девочка

Отец в этот момент находился на кухне
Уральская первоклассница погибла во время игры с домашней кошкой.
Трагедия произошла в городе Качканаре (Свердловская область). Отец девочки готовил еду на кухне, а школьница резвилась в комнате с домашним животным.
В какой-то момент девочка упала с дивана и получила перелом шейного позвонка. Она скончалась на месте, пишет агентство URA.RU.
Следственный комитет начал проверку. Основная версия произошедшего – несчастный случай.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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