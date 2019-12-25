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Зеленский запретил импорт электроэнергии из России

19:02
  • среда
  • 25 декабря 2019

На случай ЧС предусмотрена "небольшая оговорка"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете импорта электроэнергии из России по двусторонним договорам.
В темноте, да не в обиде: Украина откажется от российской электроэнергии

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте украинского лидера.

В документе уточняется, что кабмин может на ограниченный срок разрешить продажу и поставку электроэнергии из России, но только в экстренном случае и по краткосрочному контракту. Небольшое "послабление" Зеленский оставил, чтобы иметь возможность избежать ЧС в энергосистеме Украины.

Украина перестала импортировать электроэнергию из нашей страны в ноябре 2015 гола. Спустя четыре года Киев все же разрешил закупку электричества из России и Белоруссии по двусторонним договорам. 1 октября Москва возобновила поставки ресурса в Незлежную.

Видео: Ляшко избил человека Зеленского из-за России

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