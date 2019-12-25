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Собянин пригласил москвичей на бесплатные сеансы в кинотеатрах "Москино"

19:19
  • среда
  • 25 декабря 2019

Акция продлится с 1 по 8 января

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал бесплатные сеансы в сети кинотеатров "Москино" в новогодние праздники.

"В новогодние праздники "Москино" приглашает на бесплатные сеансы детей и взрослых. С 1 по 8 января запланированы показы современных и советских мультфильмов: от легендарного "Простоквашино" до новой "Снежной королевы", - сообщил мэр.

Как пишет АГН "Москва", с 1 по 8 января в 11 кинотеатрах сети запланировано 36 бесплатных показов. Вход на сеансы свободный, возрастных ограничений нет.

 
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