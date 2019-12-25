Загитова перестала есть и спать

О состоянии олимпийской чемпионки рассказала Татьяна Навка
Фигуристка Алина Загитова уже двое суток не ест и не спит. Об этом рассказала олимпийская чемпионка Татьяна Навка, комментируя тренировки спортсменов в рамках ледового шоу "Спящая красавица", где Загитова играет главную роль.
"У Загитовой все получается: и образ, и техника. Я трое, а Алина двое суток не спит и не ест. Мы на катке. Переживаем, репетируем. Очень хотим, чтобы все получилось, как задумано", - сообщила Навка (цитата по РИА Новости).
Ранее Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры. Она не будет принимать участие в ближайших соревнованиях.
Решение фигуристки спровоцировало скандал. За юную фигуристку вступились Татьяна Тарасова и Евгений Плющенко, намекая, что она сбежала от жестких методов тренера Этери Тутберидзе. В ответ последняя обвинила Плющенко в переманивании спортсменов, а Тарасову в том, что та всегда критиковала Загитову.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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