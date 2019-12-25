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Умер писатель Владимир Бушин

20:22
  • среда
  • 25 декабря 2019

Ему было 95 лет

Писатель Владимир Бушин скончался в возрасте 95 лет. О смерти известного публициста и поэта сообщила редакция "Литературной газеты".

"Владимир Сергеевич оставался в трезвой памяти и ясном уме до конца дней. Удивительно, но в свои годы он свободно пользовался электронной почтой, вел страничку в социальной сети "Фейсбук", продолжал активно писать и публиковаться", - отмечается в сообщении на сайте издания.

Бушин – писатель, критик, общественный деятель, участник Великой отечественной войны. Родился 24 января 1924 года в селе Глухово Московской губернии. Участвовал в Великой Отечественной войне. В 1945 году он воевал против японской армии в Маньчжурии.

После войны Бушин окончил литературный институт и начал сотрудничать со многими СМИ. Его последняя статья вышла 3 ноября.

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