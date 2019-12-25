"Почти год упущен": Путин раскритиковал работу над нацпроектами

Президент рассказал о первых успехах программы и выявленных проблемах

Реализацию национальных проектов обсуждали в Кремле участники заседания Совета по стратегическому развитию. Его провел Владимир Путин. В частности, речь шла о том, каких результатов удалось добиться в социальной сфере, в дорожном строительстве, развитии цифровой экономики и промышленности. А также о том, что из запланированного не выполнено и по каким направлениям нужно существенно нарастить усилия. Президент подчеркнул: государство не будет снижать планку и корректировать целевые показатели нацпроектов.

Казалось бы, ну что может быть общего у глав Бурятии, Новгородской области и Татарстана, оживленно беседовавших перед началом Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Оказывается - проблемы.

"Объем заказов, объем финансирования так вырос, ни строительная отрасль, ни многие другие направления просто не готовы к таким объёмам", - заявил глава Республики Бурятия Алексей Цыденов.

"Мы на некоторые конкурсы не можем найти подрядную организацию, а то и по четыре", - сказал губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

Как итог - около 130 миллиардов рублей, предусмотренных на реализацию нацпроектов в 2019 году, будут израсходованы лишь в следующем. Хотя поручения давались еще в 2018.

"Достаточно долго, никуда не торопясь, я бы сказал, собирались с мыслями, фактически почти год упущен", - заключил Путин.

Разговор с президентом вообще был предметным и обстоятельным.

"Конечная цель - улучшение реального состояния. В области здравоохранения очередей должно быть поменьше - как пример. Продолжительность жизни должна увеличиваться. В области окружающей среды выбросов должно быть меньше. Мы должны это все наблюдать. С мусором, наконец, нужно разобраться. Чтобы уже люди не просто на бумажку смотрели, что у них чище стало. Практический нужен результат от этой работы, иначе грош цена всему, что мы делаем. Я хочу вас нацелить на этот практический результат", - заявил президент.

В 2019 году показатели по нацпроектам выполнены на 80%, докладывает Минфин. Подчеркивая, главное - не сколько освоили, а как. Тут же важное замечание от президента - для реализации ключевых целей государство пошло в том числе и на увеличение фискальной нагрузки.

"И если мы из экономики эти ресурсы вынули в результате повышения фискальной нагрузки, а назад эти средства в ключевые элементы развития не вернули, то негативный эффект от наших действий очевиден, потому что мы из экономики забрали часть этих денег. А вот положительный — либо его нет, либо он отстает, либо он не в ожидаемых нами параметрах появляется. Поэтому здесь дисциплина работы - она крайне важна. Иначе мы можем дискредитировать саму идею нацпроектов", – пояснил глава государства.

А ведь многие из них уже доказали свою эффективность. В три раза быстрее идет процесс расселения из аварийного жилья. Около миллиона семей с детьми получили поддержку в рамках так называемого "демографического пакета" - выплаты, льготные ставки по ипотеки и механизм компенсации. За два года в яслях появилось 54 тысячи новых мест. К 2021 году очереди полностью исчезнут.

Подробности смотрите в репортаже Матвея Шестакова.

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