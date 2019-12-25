Захарова обвинила генсека ООН в попустительстве

Гутерреш своим бездействием развязал США руки

США не выдают визы российским сотрудникам СБ ООН при попустительстве со стороны генерального секретаря организации Антониу Гутерреша.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. В частности, работники Минобороны России ждут выдачи американской вызв месячами, а иногда – более года.

"Имеют место вопиющие случаи, когда уже работающим в Нью-Йорке российским сотрудникам не продлевают визы, фактически ставя их в положение, когда они вынуждены завершать контракт и возвращаться в Россию", - возмутилась дипломат.

Захарова уверена, что США используют "административный ресурс", что смещать россиян с интересующих их постов, а вместо них продвигать своих военнослужащих, а Гутерреш "закрывает на это глаза", хотя является гарантом норм дипломатических отношений.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"