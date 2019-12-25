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Захарова обвинила генсека ООН в попустительстве

21:04
  • среда
  • 25 декабря 2019

Гутерреш своим бездействием развязал США руки

США не выдают визы российским сотрудникам СБ ООН при попустительстве со стороны генерального секретаря организации Антониу Гутерреша.
Трампа подключили к решению проблемы с невыдачей виз россиянам

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. В частности, работники Минобороны России ждут выдачи американской вызв месячами, а иногда – более года.  

"Имеют место вопиющие случаи, когда уже работающим в Нью-Йорке российским сотрудникам не продлевают визы, фактически ставя их в положение, когда они вынуждены завершать контракт и возвращаться в Россию", - возмутилась дипломат.

Захарова уверена, что США используют "административный ресурс", что смещать россиян с интересующих их постов, а вместо них продвигать своих военнослужащих, а Гутерреш "закрывает на это глаза", хотя является гарантом норм дипломатических отношений. 

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