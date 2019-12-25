Путин объяснил, зачем собрал бизнесменов в царских интерьерах (видео)

Глава государства оценил помпезно-официальную обстановку

Президент России Владимир Путин встретился с представителями деловых кругов нашей страны, чтобы подвести итоги уходящего года и обсудить планы по развитию экономики в следующем году.

В этом году встреча состоялась в Александровском зале Большого Кремлевского дворца, пишет РИА Новости.

"Мы с вами традиционно перед Новым Годом собираемся. На этот раз в таких красивых интерьерах, я бы сказал "царских" по-настоящему. И правильно!" - завил Путин.

Глава государства отметил, что помпезный зал должен мотивировать предпринимателей на "хороший результат в работе". Президент предложил предпринимателям высказаться "в такой помпезно-официальной обстановке", а затем перейти в соседний зал, где можно в неформальных условиях, без камер и СМИ, поговорить откровенно.

"В целом у нас ситуация в экономике удовлетворительная, сохраняется устойчивая макроэкономическая ситуация, на низком уровне находится инфляция, безработица, устойчив и курс национальной валюты. В общем все это очень хорошие предпосылки для достижения больших результатов", - заявил Путин, отметив, что еще есть над чем работать, например, над ростом ВВП.

На встречу с президентом приглашены 60 представителей деловых кругов, в частности, глава "Роснефти" Игорь Сечин, владелец группы компаний "Онэксим" Михаил Прохоров, совладелец группы "Сафмар" Михаил Гуцириев, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, глава "Газпромбанка" Андрей Акимов и другие бизнесмены.

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