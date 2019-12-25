Роспотребнадзор уточнил информацию об отравлении детей в московской гостинице

Заболевшие приехали в столицу на соревнования по робототехнике

Стала известна новая информация об отравлении детей в московской гостинице Red Brick. По данным Роспотребнадзора, всего пострадали 16 человек, из них 13 были госпитализированы.

У всех детей установлен диагноз КИНЭ (кишечная инфекция неустановленной этиологии). Как сообщается на сайте надзорного ведомства, состояние заболевших оценивается как средней степени тяжести. Несмотря на это, на фоне проводимой терапии отмечается положительная динамика.

Возбудителем инфекции стал норовирус. Специалисты отобрали биоматериал пострадавших и сотрудников гостиницы для уточнения характера инфекции и установления наличия ее возбудителя.

Накануне телеграм-канал Mash сообщил об отравлении 12 детей в отеле в центре Москвы. Их самочувствие ухудшилось сразу после заселения в гостиницу Red Brick. Осмотревшие детей врачи обнаружили у них признаки пищевой инфекции.

Заболевшие приехали в Москву на соревнования по робототехнике.

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