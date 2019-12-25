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Путин оценил состояние российской экономики

22:30
  • среда
  • 25 декабря 2019

Президент высказался на эту тему на встрече с бизнесом

Владимир Путин провел в Кремле традиционную предновогоднюю встречу с представителями российских деловых кругов, передает "ТВ Центр".

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Президент отметил, что в целом ситуация в экономике удовлетворительная. На низком уровне находятся инфляция, безработица, устойчив и курс национальной валюты. Владимир Путин также обратил внимание на тот факт, что продолжает сохраняться положительная динамика роста ВВП. По оценке главы государства, это очень хорошие предпосылки для достижения больших результатов в экономике. Нынешние же темпы ее роста никого устроить не могут, подчеркнул президент.

По словам Владимира Путина, правительство работает над тем, чтобы изменить ситуацию. В частности, принимаются меры по улучшению делового климата. Президент отметил, что руководству страны важно услышать мнение представителей бизнеса о работе органов власти, а также о том, какие шаги следует предпринять для увеличения инвестиций в российскую экономику.

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