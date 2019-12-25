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Путин сразился с бизнесом в матче НХЛ на Красной площади

22:45
  • среда
  • 25 декабря 2019

Президент вышел на лед катка на Красной площади

Президент России Владимир Путин после встречи с бизнесом в Кремле вышел на лед катка на Красной площади, чтобы поучаствовать в предновогоднем матче Ночной хоккейной лиги.

Путин традиционно вышел на лед под 11 номером. Вместе с ним в команде в форме красных цветов выступают министр обороны Сергей Шойгу и легенды отечественного хоккея: Павел Буре, Валерий Каменский, Сергей Федоров и Алексей Касатонов.

Как пишет "Интерфакс", в составе команды в белой форме - тульский губернатор Алексей Дюмин, бизнесмены Геннадий Тимченко, Владимир Потанин и Роман Ротенберг, музыкант Игорь Бутман и подмосковный губернатор Андрей Воробьев.

В 2018 году матч НХЛ с участием Путина состоялся 29 декабря. Тогда игра закончилась со счетом 14:10 в пользу команды президента.

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