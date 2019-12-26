ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Стало известно, на сколько вырастут тарифы ЖКХ в 2020 году

08:37
  • четверг
  • 26 декабря 2019

Цены поднимут с 1 июля

В 2020 году плата за коммунальные услуги в России вырастет на 4%. В прошлом году стоимость ЖКХ поднимали дважды - с 1 января и с 1 июля. Это было обусловлено повышением НДС на 2%. Однако в грядущем году ожидается только единоразовая индексация тарифов, сообщили в ФАС. 

Рост тарифов на транспорт и ЖКХ не превысит уровня инфляции
Глава ФАС сообщил о снижении тарифов ЖКХ в будущем
Рост пенсий и маткапитала: какие перемены произойдут в жизни россиян в 2020 году

Рост цен на некоторые виды коммунальных услуг в регионах будет разным, но в целом они не должны превышать предельные индексы. Для каждого региона определен свой индекс. Самая высокая планка действует для Чечни (6,5%), Дагестана (5,2%), Ингушетии (5,1%) и Кабардино-Балкарской Республики (5,4%). 

В большей части регионов индекс не превышает 4%. Планка для Москвы - 5%. Уточняется, что в столице плату за содержание жилого помещения поднимут на 5%, а за капремонт - на 3,7%.

Исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева рассказала "Известиям", что разница в величине индекса объясняется потребностями регионов. Например, коммунальная инфраструктура одного региона нуждается в ремонте больше, чем инфраструктура другого.

"Действительно, в некоторых регионах Северного Кавказа сильно устаревшая инфраструктура. А в предыдущие годы индекс там был один из самых низких - около 3%", - отметила Разворотнева.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Пожилая женщина оплачивает жкх
Пожилая женщина оплачивает жкх
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.