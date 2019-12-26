Стало известно, на сколько вырастут тарифы ЖКХ в 2020 году

Цены поднимут с 1 июля

В 2020 году плата за коммунальные услуги в России вырастет на 4%. В прошлом году стоимость ЖКХ поднимали дважды - с 1 января и с 1 июля. Это было обусловлено повышением НДС на 2%. Однако в грядущем году ожидается только единоразовая индексация тарифов, сообщили в ФАС.

Рост цен на некоторые виды коммунальных услуг в регионах будет разным, но в целом они не должны превышать предельные индексы. Для каждого региона определен свой индекс. Самая высокая планка действует для Чечни (6,5%), Дагестана (5,2%), Ингушетии (5,1%) и Кабардино-Балкарской Республики (5,4%).

В большей части регионов индекс не превышает 4%. Планка для Москвы - 5%. Уточняется, что в столице плату за содержание жилого помещения поднимут на 5%, а за капремонт - на 3,7%.

Исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева рассказала "Известиям", что разница в величине индекса объясняется потребностями регионов. Например, коммунальная инфраструктура одного региона нуждается в ремонте больше, чем инфраструктура другого.

"Действительно, в некоторых регионах Северного Кавказа сильно устаревшая инфраструктура. А в предыдущие годы индекс там был один из самых низких - около 3%", - отметила Разворотнева.

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