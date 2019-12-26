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Российская военная полиция заняла опорный пункт США в Сирии

09:34
  • четверг
  • 26 декабря 2019

Мобильные группы уже патрулируют дороги, изучают новые маршруты и направления

Российская военная полиция в Сирии заняла опорный пункт, который в начале месяца покинул американский контингент. Объект находится в стратегически важном районе, связывающем Ракку с центром и севером страны. Ранее боевики использовали транспортную развязку для перевозки оружия. Теперь, когда база перешла под контроль наших военных, они смогут обеспечить безопасность мирных жителей. Мобильные группы полицейских уже патрулируют дороги, изучают новые маршруты.

Подробнее – в репортаже Тимура Абдуллаева

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