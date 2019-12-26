Боярский рассказал о чувственном счастье

Артист поведал о важности семьи

Главному мушкетёру страны Михаилу Боярскому исполняется 70. Свой творческий путь он начал еще в школе, сыграв в короткометражке "Спички детям не игрушка". А звездным часом для актера стал выход в свет фильма "Д'Артаньян и три мушкетера". Всего на счету народного артиста РСФСР около 150 ролей в кино, 30 театральных работ, десятки музыкальных хитов. Сейчас Боярский руководит созданным им театром "Бенефис" в Санкт-Петербурге.

Славу Михаила Боярского не зря называют галактической. Его узнают с первого взгляда в любой точке, в любое время, в любом настроении. А он не сопротивляется. Услышав поздравления с юбилеем, Боярский грустнеет на глазах, передает "ТВ Центр".

Друзья говорят, Боярский родился со шпагой в руках. Семья-то актёрская. Первую роль сыграл в четыре года. Уже тогда чувствовался напор и невероятное обаяние. Неудивительно, что вскоре он стал кумиром миллионов. Боярский умеет дружить, любит рисковать. К тому же, обладает уникальной способностью влюблять в себя с первого взгляда.

У Михаила Боярского - десятки ярких ролей одних только героев-любовников. Но, оказывается, счастье и страсть для него - понятия несовместимые. "Чувственное счастье довольно мгновенно. А вот что у меня есть - семья. И что - тьфу-тьфу-тьфу - пока все в порядке. И я нахожусь вместе с ними, это большое удовольствие и радость", - рассказал артист.

Его по-прежнему рвут на части - телефон не смолкает. Народный артист обходится без секретарей - сам отвечает на звонки. Причем, всегда максимально вежлив и внимателен, даже когда страшно занят. Конечно, на первом месте у него жена, дети и внуки. Что касается интересных творческих предложений, то никаких восторгов у юбиляра они не вызывают.

"Я не могу сказать, что у меня какие-то сумасшедшие роли в кино есть. Да я и не ожидаю, честно говоря. Потому что уже пора дать дорогу молодым давно", - говорит актер.

На самом деле Михаил Боярский скромничает. Он продолжает активно сниматься в кино, играть на сцене – в четверг его бенефис в театре Ленсовета. С удовольствием участвует в телешоу и по-прежнему поёт.

Актёр признаётся - совершенно не ожидал, что его новая песня тут же станет неофициальным гимном его родного города. Если Питер - часть Боярского, то он сам давно часть истории. Во всяком случае, кинематографа. Подумаешь, 70. Для вечного мушкетёра - не возраст!

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр".

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