Зеленский справится с радикалами?

Ситуацию на Украине подробно обсудили в программе "События. 25-й час"

Удастся ли Владимиру Зеленскому справиться с радикальными силами, которые сейчас оказывают сильное влияние на политическую обстановку в стране? Сможет ли Киев наладить отношения с Москвой? И будет ли украинский президент выполнять минские соглашения?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.

"Сам по себе "нормандский" формат мог закончиться более печально. Но он закончился главным – подписанием Зеленским условий минских соглашений с формулой Штайнмайера", - отметил он.

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