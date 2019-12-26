"4-5 часов": Путин рассказал о нехватке отдыха

Президенту посоветовали больше тренироваться

Владимиру Путину посоветовали больше времени уделять тренировкам. Президент России признался, что в последнее время не высыпается. Журналисты засняли фрагмент беседы российского лидера с бизнесменом Геннадием Тимченко в перерыве матча Ночной хоккейной лиги.

Команды НХЛ встретились минувшим вечером на катке на Красной площади. Ледовая дружина Путина выиграла со счетом 8:5 – причем президент забросил больше половины шайб в ворота соперников.

В перерыве между периодами Геннадий Тимченко отметил, что президент много работает и устает. Предприниматель порекомендовал Путину больше тренироваться.

"Это правда, не высыпался в последнее время. Мало спал, 4-5 часов, маловато", - признал Путин.

Команда Владимира вышла на лед Красной площади в форме красного цвета. Вместе с президентом за "красных" играли глава Минобороны Сергей Шойгу, а также легендарные хоккеисты Павел Буре, Сергей Федоров и Алексей Касатонов, передает ТАСС.

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