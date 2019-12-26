Сын Валерии вышел в свет с женой после тайной свадьбы

Артемий ни на шаг не отходил от возлюбленной

Певица Валерия с семьей посетила премьеру фильма "(НЕ)идеальный мужчина". Артистку сопровождали муж Иосиф Пригожин, сыновья Арсений и Артемий Шульгины, а также невестка Наталья Коренная.

Для наследника певицы и его жены это стал первый совместный выход в свет после свадьбы. Артемий и Наталья тайно расписались минувшим летом. О свадьбе влюбленных не знали даже их родители.

Перед премьерой все семейство позировало на красной дорожке. Валерия для выхода в свет выбрала стильную юбку-карандаш, белый топ и пиджак. Иосиф и сыновья артистки предпочли повседневный стиль. Наталья держалась рядом со свекровью. А Артемий не отходил от своей возлюбленной.

Избранницу сына Валерия знает давно. Девушка родом из Новокузнецка, но уже много лет живет в Швейцарии. О том, что молодые люди влюблены родственники даже не догадывались. "Нам она всегда очень нравилась. Лера как-то сказала сыну, показав на Наташу: "Вот такая тебе нужна жена!" Правда, на тот момент мы не знали, что ребята встречаются", - пояснил Пригожин.

Сыну Валерии в конце августа исполнилось 25 лет. Артемий Шульгин окончил с отличием престижный Женевский университет Вебстер и Бостонский Беркли. Он получил образование сразу по трем направлениям - "бизнес-менеджмент", "IT-технологии" и "саунд-дизайнер". Сейчас Артемий занимается продюсированием.

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