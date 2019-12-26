Почему нельзя заряжать телефон ночью

Эксперты назвали неправильный способ зарядки смартфона

Специалисты рассказали, почему не стоит оставлять смартфон на зарядке всю ночь. Как сообщил изданию Business Insider директор компании BatterieIngenieure Доминик Шульте, это может привести к сокращению ресурса аккумулятора.

Лучше всего гаджеты заржать утром. Тогда батарея "убивается" значительно медленней, пишут "Известия". Отмечается, что все литий-ионные аккумуляторы в то или иной степени подвержены "старению".

В декабре были обнародованы результаты опроса, согласно которым более 40 процентов россиян не представляют своей жизни без мобильного телефона, а 27 процентов не могут без смартфона.

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