Появился официальный прогноз погоды на новогоднюю ночь

Санки и лыжи доставать не нужно

Исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в Москве на ближайшие дни.

По словам Вильфанда, до субботы снега не ожидается. В первый выходной температура воздуха ночью опустится до минус 5, но днем будет держаться на уровне нуля.

"Чуть-чуть в субботу земля будет припорошена снегом. В воскресенье осадков не ожидается, понижение температуры будет более заметно. В понедельник чуть более облачная погода, понижение давление и уже умеренный снег вероятен", - сказал РИА Новости глава Гидрометцентра.

Во вторник, 31 декабря, ожидается плюсовая температура. Снег можно будет увидеть только за городом. "Это не тот снег, чтобы говорить, что земля покрыта снегом. На лыжах кататься не придется, на санках детей тоже не повозишь, даже в понедельник, когда снежок будет", - объяснил Роман Вильфанд.

В шутку синоптик добавил, что надежда умирает последней. Он перефразировал знаменитый анекдот, заменив мясо на снег: "У вас со снегом плохо? Да нет, со снегом-то хорошо, без снега плохо".

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