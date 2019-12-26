США готовят массированную кибератаку на Россию

Цель – представители российской элиты

Киберкомандование США имеет возможности организовать кибератаку на Россию. Вашингтон предпримет такие шаги, если зафиксирует вмешательство со стороны Москвы в президентские выборы 2020 года в Соединенных Штатах.

О готовности США к нападению изданию Washington Post рассказали источники в американских властных структурах. По их данным, кибератака будет комплексной, в ней примут участие ЦРУ и госдепартамент. Под ударом окажется вся верхушка российской власти. Самого президента России Владимира Путина решено не атаковать – американские спецслужбы сочли это "чрезмерной провокацией".

Источники WP заявляют, что киберкомандование может получить доступ к приватной информации о членах российского руководства. Еще одна из задач атакующих – разжечь вражду между чиновниками.

Пока же киберкомандование США тренируется на троллях-американцах. Спецслужбы предполагают, что они действуют по заданию российского Агентства интернет-исследований – и, якобы, готовят вмешательство в грядущие президентские выборы.

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