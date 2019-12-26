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В Симферополь прибыл первый поезд из Москвы

09:55
  • четверг
  • 26 декабря 2019

Состав следовал 33 часа

Первый поезд дальнего следования из столицы прибыл в Крым. Двухэтажный состав Москва-Симферополь отправился с Казанского вокзала в ночь на среду, передает "Газета.Ru".

Пассажиры смогли полюбоваться подсветкой триколор во время проезда по железнодорожной части Крымского моста. Поезд преодолел путь длиной 2 тысячи километров за 33 часа. Теперь между Москвой и Симферополем будут следовать четыре состава с вагонами купе и СВ.

Накануне в Севастополе встретили первый поезд "Таврия"  из Петербурга.

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