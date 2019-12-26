ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Укупник показал фото 8-летней дочери

09:37
  • четверг
  • 26 декабря 2019

Он в ней души не чает

66-летний музыкант и актер Аркадий Укупник опубликовал трогательное фото со своей младшей дочерью Соней и поздравил россиян с Рождеством.
Суд отказался признать банкротом певца Аркадия Укупника

Укупник опубликовал в Instagram селфи, на котором они с восьмилетней Соней сидят на диване в забавных новогодних шапках. На этом фото отчетливо улавливается сходство ребенка с папой: похожие глаза, нос, улыбка. 

Недавно Укупник и Соня позировали перед камерой в нарядной одежде, видимо, собираясь на какое-то мероприятие.

"К предновогодним корпоративам готовы, - сказал артист в малиновом пиджаке. - Что ни напишешь - хоть мюзикл, хоть симфонию, - а все равно просят петь про паспорт, главное, в этом пиджаке. Я говорю: "А почему?" А он говорит: "А вы вот у Урганта в нем снимались" Желание заказчика закон для исполнителя. С наступающим всех!"

Аркадий Укупник отлично ладит с младшей дочерью. Они часто путешествуют, играют, дурачатся. Артист регулярно выкладывает в соцсети ее фото и видео, благодаря которым возникает стойкое ощущение, что в семье Укупника царят любовь и взаимопонимание. 

Укупник был женат трижды. От первых отношений у него остались сын Григорий и дочь Юнна. Сейчас он живет в браке с Натальей, которая возглавляет туристическую фирму.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Аркадий Укупник
Аркадий Укупник
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.