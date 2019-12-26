Укупник показал фото 8-летней дочери

Он в ней души не чает

66-летний музыкант и актер Аркадий Укупник опубликовал трогательное фото со своей младшей дочерью Соней и поздравил россиян с Рождеством.

Укупник опубликовал в Instagram селфи, на котором они с восьмилетней Соней сидят на диване в забавных новогодних шапках. На этом фото отчетливо улавливается сходство ребенка с папой: похожие глаза, нос, улыбка.

Недавно Укупник и Соня позировали перед камерой в нарядной одежде, видимо, собираясь на какое-то мероприятие.

"К предновогодним корпоративам готовы, - сказал артист в малиновом пиджаке. - Что ни напишешь - хоть мюзикл, хоть симфонию, - а все равно просят петь про паспорт, главное, в этом пиджаке. Я говорю: "А почему?" А он говорит: "А вы вот у Урганта в нем снимались" Желание заказчика закон для исполнителя. С наступающим всех!"

Аркадий Укупник отлично ладит с младшей дочерью. Они часто путешествуют, играют, дурачатся. Артист регулярно выкладывает в соцсети ее фото и видео, благодаря которым возникает стойкое ощущение, что в семье Укупника царят любовь и взаимопонимание.

Укупник был женат трижды. От первых отношений у него остались сын Григорий и дочь Юнна. Сейчас он живет в браке с Натальей, которая возглавляет туристическую фирму.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"