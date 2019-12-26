"Работать надо": глава СПЧ выступил против идеи отдыха 31 декабря

Увеличивать число выходных неправильно, считает Фадеев

Россиянам надо больше работать. Страну следует двигать "в сторону экономического роста" - так что добавлять еще один выходной неправильно. Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев раскритиковал идею сделать 31 декабря нерабочим днем.

По словам Фадеева, россияне и так выходят на работу только 9 января – а еще хотят и последний день уходящего года "зацепить".

"В советское время был один выходной - 1 января, и ничего, работали", - приводит мнение главы СПЧ РИА Новости.

Напомним, в нескольких российских регионах 31 декабря объявили выходным днем. В частности, такое решение принял губернатор Псковской области Михаил Ведерников – опросив предварительно сограждан. Президент России Владимир путин во время большой пресс-конференции заметил, что сделать 31 декабря выходным днем было бы логично.

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